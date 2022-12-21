МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. В среду цены на медь колеблются в районе 8350 долларов. Как сообщает Reuters, надежды на увеличение спроса в условиях смягчения антиковидных ограничений в Китае нивелированы ростом уровня заболеваемости ковидом, который будет ограничивать потребление в краткосрочной перспективе.

Китай занимает первое место в мире по потреблению металлов, таких как медь, которая используется в электроэнергетической и строительной отраслях.

Политика нулевой терпимости к коронавирусу в КНР ослабила экономическую активность и столкнула цены на медь с рекордного максимума 10 845 долларов, достигнутого в марте, до минимума 6955 долларов в июле.

В ноябре китайские власти начали смягчать карантинные ограничения, оказывая поддержку ценам. Однако очередное ухудшение эпидемиологической обстановки начинает сказываться на деловой активности. В среду новыми жертвами коронавирусной инфекции в Пекине стали десятки человек.

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Китая в этом году до 2,7%, а в 2023 году — до 4,3%. Япония понизила прогноз промышленного производства впервые за шесть месяцев.

"Медь находится в сложной ситуации", — сказал один из европейских аналитиков.

По его словам, над рынком довлеют текущая слабость спроса и надежды на его восстановление в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе медь будет торговаться неровно, со склонностью к снижению, но в следующем году котировки могут превысить 10 000 долларов, полагает он.

"Устойчивое восстановление цен на цветные металлы начнется лишь в середине следующего года, — считают аналитики Commerzbank. — До тех пор опасность существенного падения цен будет оставаться высокой".

Фьючерсы на медь на LME около 11.28 по Гринвичу торговались с повышением на 0,1%, по 8360,50 доллара. С начала месяца контракты выросли на 1,5% после повышения на 10,6% в ноябре.

Доллар может продемонстрировать самое сильное почти за 12 лет квартальное падение против корзины основных валют, а значит, котировки металлов получают поддержку.

Алюминий на LME вырос на 0,8%, до 2392,50 доллара, цинк потерял 1,3%, до 3043,50 доллара, никель подешевел на 1,5%, до 27 905 долларов, свинец снизился на 0,9%, до 2160 долларов, а олово упало на 0,1%, до 23 900 долларов.