МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Акции Nike Inc сегодня взлетели на 11%, поскольку инвесторы абстрагировались от ослабления маржи и вместо этого сосредоточились на попытках компании решить проблемы с запасами, сообщило агентство Reuters. Эти сложности негативно сказывались на ее бизнесе в течение последних кварталов.

Как минимум 12 брокеров повысили целевую стоимость акций Nike после того, как во вторник компания отчиталась о квартальных результатах лучше ожиданий, чему способствовали более высокие скидки и сильный спрос в Северной Америке.

"Результаты Nike за 2-й (финансовый) квартал показывают, что ее бренд остается сильным, катализаторы роста рентабельности по-прежнему существуют, а мировой спрос достаточно высок", — указывает аналитик Jefferies Рэндал Коник, который повысил свою целевую стоимость наиболее сильно — на 25 долларов до 140 долларов.

В сентябре Nike заявила, что ее запасы на конец 1-го финансового квартала выросли на 44%, почти до 10 млрд долларов, и предупредила об ослаблении маржи. Это, в свою очередь, заставило аналитиков опасаться, что потребители в целом сокращают второстепенные расходы из-за быстро растущей инфляции.

"Мы полагаем, что пиковый уровень запасов уже пройден, поскольку меры, которые мы принимаем на рынке, эффективны", — заявил гендиректор Nike Джон Донахью на состоявшейся во вторник пресс-конференции.

И хотя квартальные запасы Nike снизились примерно на 3% по сравнению с предыдущим кварталом, рентабельность сократилась на 300 базисных пунктов из-за более щедрых скидок и промоакций.

Однако, по словам аналитиков, это снижение оказалось не таким масштабным, как ожидалось, благодаря запуску в продажу таких более дорогих продуктов, как кроссовки LeBron 20 и Nike Mercurial.

"Nike провела промоакции, но в то же самое время предложила новые продукты, на которые скидок не было", — комментирует аналитик Jane Hali & Associates Джессика Рамирес.

Продажи Nike в Северной Америке выросли на 30%, а в Китае, где бизнес восстанавливался после карантинных ограничений, — сократились только на 3% после падения на 16% в 1-м квартале.

Акции компании, подешевевшие примерно на 38% с начала года, на премаркете торговались по 114,82 доллара, тогда как бумаги ее европейских конкурентов, Adidas и Puma, выросли почти на 7% и 9% соответственно.