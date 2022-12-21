МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли более чем на 2 доллара за баррель после того, как Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в стране на отчетной неделе, передает Reuters. Тем не менее потенциал роста цен ограничен, поскольку метели, обрушившиеся на США, могут привести к сокращению поездок в праздничный период.

Около 15.42 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 2,08 доллара, или 2,6%, по 82,07 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 2,08 доллара, или 2,6%, до 78,31 доллара за баррель.

По данным EIA, коммерческие запасы нефти в США на неделе 10-16 декабря сократились на 5,89 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали их снижения на 1,66 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о падении запасов на 3,1 млн баррелей.

"Отчет (EIA) оказался очень бычьим, особенно учитывая, что запасы нефти снизились, а череда роста запасов дистиллятов прервалась", — говорит Фил Флинн, аналитик Price Futures.

Запасы дистиллятов сократились на 242 000 баррелей, сообщили в EIA, в то время как аналитики прогнозировали их рост на 336 000 баррелей.

Между тем рынок также следит за ситуацией вокруг трубопровода Keystone — важной артерии, соединяющей нефтяные месторождения Канады и НПЗ в США. Компания TC Energy, владелец трубопровода, заявила, что демонтировала поврежденный участок трубопровода и направила его на металлографический анализ по предписанию американских регуляторов.