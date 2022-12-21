МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером стабильна в условиях укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. Рынки опасаются начала глобальной рецессии на фоне агрессивной политики мировых центральных банков. Стоимость золота снова стабилизируется после заметного роста

По состоянию на 19.55 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,65 доллара, или на 0,04%, — до 1 826,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,22% — до 24,218 доллара за унцию.

Ранее в декабре Федеральная резервная система (ФРС) США, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии повысили свои ключевые ставки на 50 базисных пунктов. ЦБ также подтвердили, что ожидают дальнейших повышений. Такая политика регуляторов приводит к замедлению экономического роста и подогревает опасения инвесторов по поводу глобальной рецессии.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 104,17 пункта. Подорожание доллара снижает стоимость золота, которое в этом случае становится менее доступным при покупке в другой валюте.