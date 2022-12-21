Цена на золото стабильна на фоне опасений инвесторов по поводу рецессии
Цена на золото в среду стабильна на фоне опасений инвесторов по поводу глобальной рецессии
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером стабильна в условиях укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. Рынки опасаются начала глобальной рецессии на фоне агрессивной политики мировых центральных банков.
По состоянию на 19.55 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,65 доллара, или на 0,04%, — до 1 826,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,22% — до 24,218 доллара за унцию.
Ранее в декабре Федеральная резервная система (ФРС) США, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии повысили свои ключевые ставки на 50 базисных пунктов. ЦБ также подтвердили, что ожидают дальнейших повышений. Такая политика регуляторов приводит к замедлению экономического роста и подогревает опасения инвесторов по поводу глобальной рецессии.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 104,17 пункта. Подорожание доллара снижает стоимость золота, которое в этом случае становится менее доступным при покупке в другой валюте.