МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ установил факты манипулирования рынком и процедурные нарушения в ходе конкурса "Цветные перспективы", который проводился на Мосбирже в конце 2021 года для популяризации фьючерсных контрактов на цветные и промышленные металлы, вынес предупреждения бирже и участникам торгов, следует из сообщения ЦБ. ЦБ приветствует любые шаги для решения проблемы замороженных активов

"Банк России установил факты манипулирования рынком в период с 20.12.2021 по 29.12.2021 на организованных торгах фьючерсными контрактами на цинк", — говорится в сообщении.

"В период с 20.10.2021 по 30.12.2021 Московская биржа проводила конкурс "Цветные перспективы" для популяризации фьючерсных контрактов на цветные и промышленные металлы, увеличения активности участников торгов и их клиентов. Основными критериями для оценки результатов были объем торгов, открытые позиции, количество активных клиентов и количество сделок", — пишет ЦБ.

Сделки между некоторыми участниками конкурса привели к существенным отклонениям объема торгов и были классифицированы как манипулирование рынком. Банк России направил этим участникам рынка предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Кроме того, к ним приняты меры в рамках административного производства.

ЦБ отмечает, что Московская биржа "не обеспечила в должной степени осуществление комплаенс-процедур при разработке и проведении конкурса, победа в котором была поставлена в зависимость от объема торгов и количества сделок".

"Такие условия и отсутствие целостной проработки вопроса по контролю за совершением операций в рамках конкурса способствовали торговому поведению участников, которое привело к нарушению ими требований федерального закона № 224-ФЗ. Это свидетельствует, что ПАО Московская Биржа не выстроило эффективный внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком при организации и проведении конкурса", — говорится в сообщении.

Банк России принял меры к Московской бирже в рамках административного производства.