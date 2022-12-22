ПРАГА, 22 дек — ПРАЙМ. Правительство Чехии пока не планирует переход на платежную систему в евро, заявил в среду после заседания кабмина глава минфина Збынек Станюра. В Чехии оценили объем газа в хранилищах

"Правительство придерживается рекомендаций минфина и нацбанка, которые советуют пока не спешить с переходом на евро. Дискуссии об этом носили бы преждевременный характер до тех пор, пока не будет снижена инфляция и не будет выправлен структурный дисбаланс бюджетов", — сказал Станюра.

По словам главы минфина, переход на евро должен быть не спринтерским рывком, а ответственным политическим решением, основанным на достижении объективных экономических критериев.

"Я думаю, что сначала мы должны сделать домашнюю работу, а затем уже сможем говорить о сроках принятия евро. Если мы сначала не исправим структурный дисбаланс государственных финансов и не усмирим двузначную инфляцию, дебаты о евро останутся лишь академическими", — отметил Станюра.

При этом министр считает, что в пользу будущего перехода на евро говорят тесные торговые и имущественные связи Чехии с еврозоной, устойчивый банковский сектор и относительно стабильный курс нынешней валюты — кроны. Однако правительство считает незавершенную конвергенцию чешской экономики препятствием для вступления в еврозону, поскольку между чешской экономикой и средним показателем по еврозоне сохраняется большой разрыв, особенно в области цен и заработной платы. В Чехии также пока не решен вопрос о долгосрочной устойчивости госфинансов.

Накануне заседания кабмина минфин и нацбанк заявили, что Чехия не будет соответствовать ни одному из четырех маастрихтских критериев для вступления в еврозону ни в этом, ни в следующем году.

При вступлении в Евросоюз в 2004 году Чехия обязалась принять единую европейскую валюту. Однако решение о дате введения евро остается за отдельными государствами-членами ЕС. Например, Швеция, которая вступила в ЕС в 1995 году, еще не перешла на евро, а Хорватия, вступившая в ЕС в 2013 году, вводит единую валюту с 2023 года.

В своем программном заявлении нынешнее правительство Чехии не уточнило крайний срок для принятия евро во время своего правления (до 2025 года). Но документ обязывает кабмин как можно скорее выполнить маастрихтские критерии.