МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром опускается к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Позже в четверг инвесторы ждут публикации важной статистики из США. Доллар поднялся выше 71 рубля, евро вырос до 76 рублей

По состоянию на 7.35 мск курс евро к доллару рос до 1,0636 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0603 доллара. Курс доллара к иене снижался до 131,91 иены со 132,47 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,27%, до 103,89 пункта.

Позднее в четверг будет опубликована окончательная, третья оценка динамики ВВП США за третий квартал. Эксперты полагают, что оценка роста будет сохранена на уровне 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Инвесторы также продолжают оценивать возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Ранее в декабре регулятор повысил ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых, отметив целесообразность дальнейших повышений.

Мировые центробанки повышают ключевые ставки из-за высокой инфляции, что в свою очередь усиливает риски возможной рецессии.