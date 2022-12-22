МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг после позитивного закрытия американских бирж, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы выросли в среду

По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,24% — до 3075,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,28%, до 1975,28 пунктов, гонконгский Hang Seng Index — на 2,73%, до 19684 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,72% — до 2345,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,48%, до 7149,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,46%, до 26508,5 пункта.

Фондовые биржи США закрыли торги среды ростом примерно на 1,5% после сильной статистики. Индекс доверия потребителей в США в декабре вырос до 108,3 пункта с пересмотренного показателя ноября в 101,4 пункта. Аналитики прогнозировали рост лишь до 101 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 100,2 пункта.

"Экономика все еще движется к рецессии, но потребители продолжают демонстрировать признаки устойчивости, что может отсрочить значительное падение акций", — сказал агентству Франс Пресс аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).

Также рынки ждут окончательной оценки роста ВВП США за третий квартал, которая будет опубликована в четверг вечером. Эксперты предполагают, что третья оценка, как и вторая, покажет рост экономики США на 2,9% в пересчете на год.