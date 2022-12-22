МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Китайский юань в четверг укрепился против доллара США, тогда как распространение COVID-19 в КНР и опасения относительно краткосрочных негативных последствий для экономической активности способствовали ухудшению настроя инвесторов. Как сообщает Reuters, некоторое усиление китайской валюты отражало падение доллара, которое наблюдалось после неожиданного решения Банка Японии внести изменения в свой механизм контроля кривой доходности гособлигаций, говорят валютные трейдеры.

До открытия торгов Народный банк Китая установил срединный курс национальной валюты на отметке 6,9713 юаня за доллар, на 0,1% ниже, чем 6,965 в среду. Континентальный юань на рынке спот открылся на уровне 6,9700 за доллар, а к середине торгов находился на 6,9771.

Объем торгов оставался низким на фоне продолжающегося распространения коронавируса, снизившись до 6,1 млрд долларов к середине торгов, тогда как обычно объем за половину дня составляет примерно 15 млрд долларов.

Власти китайских городов начали раздавать населению жаропонижающие средства на фоне роста заболеваемости COVID-19 после резкого смягчения карантинных мер.

Многие экономисты и аналитики отмечают, что Пекин решил смягчить карантинные меры гораздо раньше, чем они ожидали, и это может оказать понижательное давление на китайскую экономику в краткосрочной перспективе.

"С одной стороны, это означает, что Китай может побороть пандемию значительно раньше, и восстановление темпов роста во 2-м квартале 2023 года будет более вероятным, — заявила Серена Чжоу, экономист Mizuho Securities. — С другой стороны, неупорядоченное открытие экономики несет с собой риск усиления инфляционного давления на фоне перебоев с предложением сырьевых товаров и рабочей силы".

Чжоу понизила прогноз роста ВВП Китая на 4-й квартал с 4,0% до 1,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Таким образом, прогноз на весь год был понижен с 3,3% до 2,5%, что гораздо ниже установленного в марте правительством Китая целевого уровня "в районе 5,5%".

В среду государственные СМИ сообщили, что власти КНР заявили о намерении добиться ускорения экономического роста в начале 2023 года.

На момент написания статьи индекс доллара США снизился до 103,943 от уровня закрытия предыдущей сессии 104,162, а пара доллар/офшорный юань торговалась по 6,9807.