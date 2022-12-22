2022-12-22T10:02:00+03:00
2022-12-22T10:09:08+03:00
2022-12-22T10:02:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221222/839262956.html
Российский рынок акций открыл торги ростом
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций растет в начале торгов на 0,4% по индексу Мосбиржи, при этом снижается по индексу РТС при ослаблении рубля к доллару, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 22.12.2022
рынки, новости, мосбиржа, торги, акции
https://1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271509.jpg
https://1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271506.jpg
https://1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/15/832271503.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов на 0,4% по индексу Мосбиржи, при этом снижается по индексу РТС при ослаблении рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растёт на 0,43%, до 2125,32 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,97%, до 930,94 пункта.
Курс доллара к текущему моменту растет на 90 копеек, до 71,90 рубля.