МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов на 0,4% по индексу Мосбиржи, при этом снижается по индексу РТС при ослаблении рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растёт на 0,43%, до 2125,32 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,97%, до 930,94 пункта.

Курс доллара к текущему моменту растет на 90 копеек, до 71,90 рубля.