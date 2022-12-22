МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг растут на фоне ослабления доллара США, сообщает Reuters. Объем торгов небольшой перед праздниками. Между тем участники рынка ожидают экономических данных, которые могут дать ценам новый ориентир.

Около 05.40 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 1819,19 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,2%, по 1828,50 доллара за унцию.

Индекс доллара потерял 0,3%, делая золото, номинированное в американской валюте, более доступным для держателей иных валют.

В 13.30 по Гринвичу будут опубликованы третья оценка ВВП США за 3-й квартал и еженедельный отчет по числу заявок на пособие по безработице. Трейдеры также будут следить за индексом цен расходов на личное потребление (PCE), который выйдет в пятницу.

"Золото держится в довольно узком диапазоне, а инвесторы заняли выжидательную позицию. Индекс PCE будет важным для рынка: если он укажет на замедление инфляции, доллар продолжит снижаться, что окажет поддержку золоту", — отметил Эдвард Меир, аналитик ED&F Man Capital Markets.

Золото обычно считается активом, хеджирующим риски инфляции, однако повышение процентных ставок уменьшает привлекательность этого металла, не приносящего гарантированного дохода.

Федеральная резервная система (ФРС) США в декабре подняла процентную ставку на 50 базисных пунктов после четырех повышений на 75 базисных пунктов подряд. Тем не менее председатель центрального банка Джером Пауэлл просигнализировал, что ФРС продолжит повышать ставки в следующем году.

Цены на золото выросли почти на 200 долларов после падения до более чем 2-летнего минимума в конце сентября, поскольку ожидания замедления темпов ужесточения политики ФРС уменьшили привлекательность доллара.

Китай, крупнейший потребитель золота, сообщил о 3030 новых случаях коронавируса 21 декабря против 3101 днем ранее.

Если китайские власти вновь введут локдауны, которые парализуют китайскую экономику, спрос в стране может снизиться, что может стать медвежьим фактором для всех сырьевых товаров, включая золото и другие металлы, подчеркнул Меир.

Между тем спот-цены на серебро выросли на 0,2%, до 24,02 доллара за унцию, платина подорожала на 0,6%, до 1003,92 доллара за унцию, в то время как палладий торговался с повышением на 0,7%, по 1703,13 доллара за унцию.