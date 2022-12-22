МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг растут перед выходом окончательных данных о ВВП США за прошлый квартал, свидетельствуют данные торгов. Китайский посол заявил о крахе финансовой гегемонии США

По состоянию на 12.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,13%, до 33611 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,19%, до 11355 пункта, а на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 3910,75 пункта.

Аналитики полагают, что ВВП США в третьем квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), как и показала вторая оценка.

В то же время ожидается публикация данных о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 17 декабря. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 11 тысяч — до 222 тысяч заявок.