МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит растут перед выходом статистики по США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,46% — до 3 054,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,72%, до 1 955,58 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 2,71%, до 19 679,22 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,19% — до 2 356,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,53%, до 7 152,5 пункта. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,46%, до 26 507,87 пункта.

Поддержала торги четверга динамика индексов Уолл-стрит. Основные фондовые индексы США завершили торги предыдущего дня ростом в среднем примерно на 1,5%.

"Азиатские акции выросли там, где рынок США остановился, и компании из сферы технологий и недвижимости лидируют", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Рынки в то же время с осторожностью оценивают экономические перспективы после того, как по итогам очередного цикла заседаний ряд мировых центробанков повысили свои ключевые ставки на фоне высокой инфляции. Такая тенденция усилила риски рецессии.