МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Котировки золота консолидируются в четверг в пределах узкого диапазона. Как сообщает Reuters, инвесторы сохраняют осторожность в преддверии выхода экономических данных США, которые могут повлиять на темпы ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС).

По состоянию на 09.30 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось почти без изменений, по 1815,36 доллара за унцию. Фьючерсы на золото же находились на уровне 1824,10 доллара.

Ситуация для золота выглядит благоприятной, но не стоит забывать об осторожности, так как едва ли котировкам удастся продемонстрировать существенный рост с текущих уровней, отметил Руперт Роулинг, аналитик Kinesis Money.

"Один или два разочаровывающих отчета — и золото вновь вернется к стремительному падению", — добавил он.