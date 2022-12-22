МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Котировки золота демонстрируют негативную динамику после выхода данных, свидетельствующих о более стремительном, чем ожидалось, восстановлении экономики США, передает Reuters. Этот отчет оказал повышательное давление на доллар США и может укрепить решимость Федеральной резервной системы (ФРС) придерживаться жесткой политики в рамках борьбы с инфляцией.

По состоянию на 15.42 по Гринвичу золото на рынке спот упало на 1%, до 1795,36 доллара за унцию. Фьючерсы на золото потеряли 1,2% и торговались по 1803,70 доллара.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло менее сильно, чем ожидалось, а ВВП США в 3-м квартале 2022 года увеличился на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом, а не на 2,9%, как сообщалось ранее.

"Экономические индикаторы указывают на более высокую вероятность более длительного периода повышения процентных ставок", — сказал Джеффри Сика, главный исполнительный директор Circle Squared Alternative Investments.

Индекс доллара повысился на 0,3%, что делает драгоценные металлы более дорогими для держателей иных валют.

Учитывая повышение процентных ставок ФРС и потенциальный приток средств на рынок золота в начале 2023 года (из-за оттока средств с фондовых рынков на фоне покупок активов-убежищ), "динамика цен на золото будет неровной — вероятность роста есть, но он будет ограничен, поскольку центральный банк США стремится довести инфляцию до 2-процентного уровня", отметил Сика.

Цены на золото могут завершить снижением второй год кряду: с мартовских максимумов они отступили более чем на 250 долларов, поскольку центральные банки начали повышать процентные ставки, чтобы усмирить инфляцию.

Золото считается одним из инструментов хеджирования инфляционных рисков, однако при высоких процентных ставках драгоценный металл теряет свою привлекательность.

Независимый аналитик Росс Норманн затрагивает вопрос корректировки инвестпорфелей в конце года или открытия новых позиций в преддверии нового года.

"Не стоит придавать большое значение текущей динамике цен на золото, учитывая, что многие участники отсутствуют на рынке в связи с праздниками… Ликвидность низкая, поэтому рынки склонны демонстрировать чрезмерные ценовые колебания на фоне небольшого объема торгов", — отметил он.

Между тем спот-цены на серебро снизились на 1,5%, до 23,61 доллара за унцию, платина подешевела на 1%, до 988,00 долларов за унцию, палладий торговался с повышением на 0,6%, по 1701,89 доллара за унцию.