МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно вырос по итогам понедельника по индексу Мосбиржи на 0,72%, поддержку ему оказали акций Сбербанка и "Роснефти" и нейтральный внешний новостной фон, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,72%, до 2139,21 пункта, долларовый РТС — на 1,43%, до 977,29 пункта.

На вечерней сессии торгов к 19.58 мск индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) рос на 0,68%, до 2138,5 пункта.

Рубль к доллару по итогам торгов понедельника вырос на 91 копейку, до 69,29 рубля.

"Российский рынок акций в понедельник к завершению основной сессии закреплялся в плюсе, получая поддержку от роста таких тяжеловесов, как Сбербанк и "Роснефть", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что российские акции росли в отсутствие внешних новостей.

"Российский рынок акций на старте последней торговой недели года умеренно корректировался вверх в условиях внешнерыночного затишья. На основных мировых биржах в США и Европе торги в понедельник не проводились в связи с католическими рождественскими праздниками. Фондовые площадки в Азии сегодня работали и завершили день в неплохом плюсе", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Во второй половине дня первый зампред Сбербанка (+1,97%) Александр Ведяхин сделал несколько заявлений, среди которых спрогнозировал "хорошую прибыль" банка в декабре и "уверенную прибыль" по итогам 2022 года. С начала 2022 года Сбербанку удалось нарастить корпоративный кредитный портфель на 13,5% без учета переоценки, до 18 триллионов рублей. В 2023 году Сбербанк надеется открыть филиал в Китае", — напомнила Кожухова.

Мильчакова отмечает, что заметно прибавили в цене акции "Сегежи" (+3%), после сообщений в СМИ о том, что в правительстве РФ обсуждается вопрос о субсидиях предприятиям лесопромышленного комплекса на перевозку экспортного товара в направлении Китая и других стран Юго-Восточной Азии.

"Акции "Газпром нефти" (+1,79%) уверенно росли не первый день подряд и достигли максимума с 21 февраля текущего года, восполнив потери с начала текущего геополитического кризиса. Акционеры ждут закрытия реестра по дивидендам за девять месяцев текущего года в размере 69,78 рубля с доходностью 13,8%", — указывает Кожухова.

Лидерами роста стали — акции "Роснефти" (+2,14%), "Газпрома" (+0,73%), ВТБ (+0,71%).

Аутсайдерами являются — акции Qiwi (-1,08%), расписки HeadHunter (2,34%), X5 Group (-1,77%), "Циана" (-1,9%).

ПРОГНОЗЫ

"Во вторник, по нашим прогнозам, индекс Мосбиржи продолжит движение в коридоре 2100–2200 пунктов", — прогнозирует Мильчакова.

Бахтин считает, что на российском рынке в ближайшие торговые сессии вероятна боковая консолидация недалеко от текущих уровней при пониженных торговых оборотах. Возможны движения в отдельных бумагах, в том числе на фоне корпоративных новостей.

"Во вторник состоится собрание акционеров "Татнефти", в повестке значится вопрос дивидендов. Из экономической статистики завтрашнего дня выделим показатели сальдо внешней торговли товарами США на конец ноября. По нашим оценкам, 27 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2075-2175 пунктов", — прогнозирует он.