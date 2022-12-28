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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221228/839329802.html
Курс рубля снижается к доллару и юаню
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Курс валюты РФ на старте торгов снижается к доллару и юаню, но символически подрастает к евро: доллар торгуется дороже 70,7 рубля, юань – немного выше 10 рублей, евро – недалеко... ПРАЙМ, 28.12.2022
валюта, рынки, новости, доллар, евро, юань, рубль, курсы валют
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Курс валюты РФ на старте торгов снижается к доллару и юаню, но символически подрастает к евро: доллар торгуется дороже 70,7 рубля, юань – немного выше 10 рублей, евро – недалеко от 75 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск растёт на 34 копейки, до 70,74 рубля, юаня — на 5 копеек, до 10,03 рубля,
евро — снижается 1 копейку, до 74,99 рубля.