МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Курс валюты РФ на старте торгов снижается к доллару и юаню, но символически подрастает к евро: доллар торгуется дороже 70,7 рубля, юань – немного выше 10 рублей, евро – недалеко от 75 рублей, следует из данных Московской биржи. Рубль ощутимо падает после завершения налогового периода

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск растёт на 34 копейки, до 70,74 рубля, юаня — на 5 копеек, до 10,03 рубля, евро — снижается 1 копейку, до 74,99 рубля.