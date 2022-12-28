МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются на опасениях ускорения инфляции, что может быть вызвано ослаблением связанных с коронавирусом ограничений в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Нефть чуть дорожает на перспективах повышения спроса

По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на символические 0,04%, до 3096,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижается на 0,54%, до 1982,47 пункта; гонконгский Hang Seng Index подскакивает на 2,38%, до 20060,34 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшается на 0,59%, до 26292,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,4%, до 7079,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,15%, до 2282,55 пункта.

Ключевым фактором динамики на фондовых рынках Азии остается ситуация в Китае, где власти заявили о намерении ослабить ограничения на въезд в страну. Аналитики и инвесторы восприняли эти новости с оптимизмом, поскольку перспективы ослабления коронавирусных ограничений в стране уменьшает давление на экономику.

Однако, по словам аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes), это также несет в себе определенные риски, в частности, возможное ускорение инфляции.

"Хорошая новость в том, что инфляция замедляется параллельно с тем как Китай возвращает себе роль глобального поставщика недорогих товаров, а сбои в цепочках поставок ослабевают. Тем не менее, плохие новости заключаются в том, что, по мере того как рост (экономики Китая — ред.) будет ускоряться в первом квартале, неутолимая потребность Китая в сырье и энергии подтолкнет цены на эти товары к увеличению, к большому сожалению для Федрезерва и Европейского центробанка", — цитирует агентство Франс Пресс Иннеса.