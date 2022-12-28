МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Цены на золото в среду отступают от достигнутого на предыдущей сессии 6-месячного пика, так как доллар США укрепляется, а доходность казначейских облигаций остается высокой, передает Reuters. Инвесторы же обеспокоены ухудшением эпидемиологической ситуации в Китае, который является крупнейшим мировым потребителем золота.

Около 11.27 по Гринвичу золото на рынке спот упало на 0,6%, до 1803,01 доллара за унцию. Фьючерсы на золото потеряли 0,7%, до 1810,30 доллара.

"В краткосрочной перспективе повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) остается проблемой для золота, но как только экономика США начнет торможение, а центральный банк обозначит завершение ужесточения политики, можно ожидать, что условия для золота станут более благоприятными", — сказал аналитик UBS Джованни Стауново.