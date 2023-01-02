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https://1prime.ru/Financial_market/20230102/839380695.html
В ЕЦБ не видят ценовой спирали, но считают необходимым ужесточение политики
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Глава Бундесбанка и член руководства ЕЦБ Йоахим Нагель заявил о том, что не видит признаков ценовой спирали в еврозоне, но считает необходимым дальнейшее ужесточение политики,... ПРАЙМ, 02.01.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 02 янв — ПРАЙМ. Глава Бундесбанка и член руководства ЕЦБ Йоахим Нагель заявил о том, что не видит признаков ценовой спирали в еврозоне, но считает необходимым дальнейшее ужесточение политики, сообщает Reuters. По его мнению, такой курс нужен для сдерживания инфляционных ожиданий.
"Мы не видим ценовой спирали, вызванной текущими соглашениями о зарплатах", — отметил Нагель в интервью Zeitschrift fur das gesamte Kreditwesen, текст которого был опубликован в понедельник.