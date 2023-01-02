МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. В понедельник доллар США немного восстановился против корзины других основных валют от недавно достигнутых минимумов за шесть месяцев, передает Reuters.

Ранее доллар снижался, потому что рынки ожидали скорого завершения ужесточения политики ФРС.

Настроения инвесторов остаются неустойчивыми, а торги в понедельник были малоактивными, потому что рынки во многих странах, включая Великобританию и Японию, не работают в связи с праздниками.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,14% выше уровня предыдущей сессии, на 103,63, восстановившись от достигнутого на прошлой неделе минимума примерно за шесть месяцев в районе 103,38.

Пара евро/доллар США снизилась до 1,0683, но остается близко к максимумам июня. Пара британский фунт/доллар США снизилась на 0,35%, до 1,2051.

Пара доллар США/японская иена опустилась на 0,25%, до 130,76, а в декабре она достигала минимумов с августа.

"Сегодня доллар пытается укрепиться, но очевидно, что он потерял значительную часть накопленной в прошлом году силы", — сказал главный валютный аналитик Commerzbank Ульрих Лейхтман.

"После последнего заседания ФРС рынок не уверен, что ФРС не понизит ставки в 2023 году, — добавил он. — Год обещает быть интересным".

С марта прошлого года ФРС повысила ключевую ставку на 425 базисных пунктов, а в декабре замедлила темп ужесточения политики.

Повышение ставок помогло индексу доллара подняться на 8%, и это рост был самым значительным с 2015 года.

В центре внимания участников рынка — политика центральных банков и инфляция, а также то, как долго продлится рецессия и насколько глубокой она будет.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сказала в понедельник, что для мировой экономики 2023 год будет тяжелым.

Последние данные показали, что в декабре активность в производственном секторе Китая сокращалась третий месяц подряд, причем самым быстрым темпом почти за три года.

Между тем производственная активность в еврозоне, вероятно, уже преодолела свой худший период, благодаря оживлению работы цепей поставок и ослаблению инфляционного давления. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные.

Рассчитываемый компанией S&P Global индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора еврозоны в декабре вырос до 47,8 с 47,1 в ноябре. Данные за декабрь совпали с предварительной оценкой. Индекс остался ниже уровня 50, указав на сокращение активности по сравнению с ноябрем.

Экономика еврозоны приближается к рецессии, но обеспокоенность проблемами с поставками газа зимой ослабла, а это значит, что рецессия может оказаться не такой глубокой, как ожидалось несколько месяцев назад.

Вместе с тем рост зарплат в еврозоне ускорился, и Европейскому центральному банку важно не допустить, чтобы это разогнало инфляцию, сказала в выходные президент ЕЦБ Кристин Лагард.

"Рост евро в последнее время поддерживается рядом факторов, включая сигналы ЕЦБ о склонности к ужесточению политики и ожидания завершения повышения ставок в США", — сказал главный аналитик Danske Bank Пит Хейнс Кристиансен.

"Его также поддерживают надежды на то, что ситуация с поставками газа не так плоха, как ожидалось", — добавил он.