МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Мировые рынки акций сегодня выросли, доходность европейских облигаций снизилась, а доллар остался крепким при небольшом объеме торгов. Тем временем управляющий директор Международного валютного фонда предупреждает о том, что треть мировой экономики в 2023 году впадет в рецессию. Reuters назвал лидеров по росту цен среди энергоносителей

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI вырос на 0,06% — чуть меньше, чем индекс глобальных акций, который поднялся на 0,16%.

Панъевропейский индекс STOXX 600 повысился на 0,6%. В 2022 году он потерял почти 12% на фоне резкого ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков.

Однако трейдеры не спешили доверять ранней динамике на рынках акций и облигаций, поскольку многие биржи еще закрыты в связи с праздниками. Кроме того, на этой неделе ожидается выход множества экономических показателей.

По словам главного аналитика Danske Bank Пита Хейнса Кристиансена, стоит следить за данными по инфляции в Европе, протоколами декабрьского заседания ФРС США и данными по рынку труда в США.

"Советую проявлять осторожность при интерпретации сегодняшней утренней динамики", — сказал Кристиансен.

Рынки США, Великобритании, Ирландии, Сингапура, Японии, Гонконга и Австралии сегодня закрыты.

Кристиансен ожидает, что новый год начнется с повышенного внимания к центральным банкам и инфляции. Трейдеры будут бдительно высматривать признаки приближающейся рецессии, сказал он.

По его словам, подъем на рынках акций в Европе может быть связан с опубликованными в понедельник результатами опроса, которые указывают на возрождение оптимизма среди руководителей предприятий еврозоны.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) в производственном секторе от S&P Global в декабре вырос до 47,8 с ноябрьского показателя 47,1, что совпадает с предварительными данными. Однако индекс остался ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от сокращения.

Доллар вырос почти на 0,2% по отношению к корзине основных валют, в то время как британский фунт и евро просели на 0,4% и 0,2% соответственно.

"Сегодня индекс доллара пытается расти, но мы видим, что он теряет значительную часть той силы, которую набрал в прошлом году, — сказал Ульрих Лойхтманн, глава отдела валютных исследований в Commerzbank. — После последнего заседания ФРС на рынке нет убежденности в том, что ФРС не станет снижать ставки позднее в 2023 году. Это будет интересный год".

Казначейские облигации США возобновят торги во вторник после сегодняшнего государственного праздника. Базовая доходность 10-летних облигаций выросла примерно на 27 базисных пунктов на прошлой неделе и более чем на 200 базисных пунктов за весь прошлый год. Она закончила 2022 год на уровне 3,88%. СМИ: британцы столкнулись с ужасающей реальностью

Доходность государственных облигаций Германии сегодня упала с самого высокого уровня более чем за десятилетие на фоне сигналов Европейского центрального банка об ужесточении политики.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что зарплаты в еврозоне растут быстрее, чем считалось ранее, и центральный банк должен предотвратить рост и без того высокой инфляции.

Доходность 10-летних облигаций Германии опустилась на 8,4 базисного пункта до 2,47%, после того как в пятницу достигла самого высокого уровня с 2011 года — 2,57%.

Нефтяные рынки сегодня закрыты. Как показал проведенный в пятницу опрос Reuters, цены в 2023 году должны немного вырасти, так как ухудшение экономического фона и вспышки COVID-19 в Китае угрожают росту спроса и нивелируют влияние дефицита предложения, вызванного санкциями против России.

Новый год будет "сложнее, чем тот, что мы оставляем позади", заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в воскресенье в утренней новостной программе "Face the Nation" на канале CBS.

"Почему? Потому что три большие экономики — США, ЕС и Китай — замедляются одновременно", — пояснила она.