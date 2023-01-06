МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Котировки нефти в пятницу растут ввиду надежд на укрепление спроса в КНР, сообщает Reuters. Однако по итогам недели ожидается снижение, поскольку туманные перспективы мировой экономики оказывали давление на фьючерсы.

В 10.09 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 56 центов, или на 0,71%, по 79,25 доллара за баррель.

Фьючерсы на WTI прибавили 60 центов, или 0,81%, достигнув 74,27 доллара за баррель.

Ранее в ходе сессии котировки обоих сортов нефти прибавили более 1 доллара.

По итогам недели котировки нефти Brent и WTI могут потерять более 7% по сравнению с уровнями предыдущей недели. Трейдеры опасаются возможной глобальной рецессии, и это ухудшает настроения на рынке.

"Нефтяной рынок получает небольшую поддержку после масштабного снижения ранее на этой неделе. Однако потенциал роста ограничен, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Экономические перспективы туманны", — отметил Стивен Бреннок, аналитик PVM.

Внимание рынка переключается на данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые выйдут позднее в пятницу. Согласно прогнозам опрошенных Reuters экономистов, в декабре этот показатель вырос на 200 000.

"Данные по рынку труда окажут ощутимое влияние на рынок, поскольку могут пролить свет на дальнейшие шаги ФРС США", — добавил Бреннок.