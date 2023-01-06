МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Котировки фьючерсов на природный газ на NYMEX держатся около 12-месячного минимума. Как сообщает Reuters, метеопрогнозы предполагают более мягкую, чем обычно, погоду, из-за чего спрос на газ для отопления помещений может оставаться низким до конца января.

С начала года цены на газ упали на 17%. По оценкам Refinitiv, котировки газа могут продемонстрировать худшее начало года за всю историю наблюдений.

Текущий худший результат был зафиксирован в 2006 году: тогда за первые четыре торговых дня года котировки упали на 14%. Лучший результат был установлен в 1997 году, когда за первые четыре сессии цены подскочили на 21%.

Около 14.29 по Гринвичу февральские фьючерсы на природный газ на NYMEX торговались у флэтовой линии, по 3,720 доллара за млн БТЕ. В четверг контракты подешевели примерно на 11%, закрывшись на минимуме с 4 января 2021 года.

В ходе торгов пятницы котировки опускались более чем на 5%, до 3,52 доллара за млн БТЕ, минимума с июля 2021 года.

С начала недели котировки ближайших фьючерсов на природный газ упали примерно на 17%. Таким образом, за последние три недели цены на газ обрушились на 44%, что может стать самым сильным падением для подобного периода в истории, отмечают в Refinitiv.

Фьючерсы на газ остаются на территории перепроданности: индекс относительной силы (RSI) держится ниже 30 седьмую сессию подряд впервые с апреля 2019 года.

Премия, учитываемая в котировках мартовских фьючерсов по сравнению с котировками апрельских контрактов, в четверг упала до рекордного минимума 7 центов за млн БТЕ, поскольку некоторые участники рынка перестали надеяться на резкий рост цен позже этой зимой, связанный с сильными морозами.

Участники рынка прозвали спрэд март/апрель "вдоводел", поскольку чрезмерная волатильность в этот период, вызванная частыми изменениями в метеопрогнозах, привела к банкротству ряда спекулянтов, включая хедж-фонд Amaranth, потерявший на фьючерсах на природный газ более 6 млрд долларов в 2006 году.

По словам трейдеров, основным фактором неопределенности остается срок возобновления работы экспортного СПГ-терминала Freeport в Техасе.

Во Freeport ожидают, что работа СПГ-терминала возобновится во второй половине января. В компании ожидают разрешения регулятора.