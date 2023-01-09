МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в понедельник, так как власти Китая, крупнейшего мирового импортера нефти, приняли решение открыть границы, передает Reuters. Это улучшило перспективы роста спроса на топливо и нивелировало опасения относительно рецессии мировой экономики.

Около 07.45 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 1,49 доллара, или 1,9%, по 80,06 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 1,43 доллара, или 1,9%, до 75,20 доллара за баррель.

Надежды на менее агрессивные темпы повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) оказывают поддержку котировкам и негативно отражаются на динамике доллара. Ослабление американской валюты делает сырьевые товары более доступными для покупателей, использующих иные валюты.

Котировки фьючерсов на нефть Brent и WTI упали более чем на 8% на прошлой неделе, продемонстрировав самое сильное с 2016 года недельное падение для этого периода года.

"Цены на нефть компенсируют понесенные на прошлой неделе потери, так как открытие экономики Китая и вероятность менее агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС позитивно отражаются на перспективах восстановления спроса", — сказал Автар Санду из Phillip Futures.

В рамках "новой фазы" борьбы с Covid-19 Пекин на выходных открыл границы впервые за три года. В период празднования Нового года по лунному календарю внутри страны, как ожидается, будет совершено около 2 млрд поездок, что почти вдвое превышает уровень прошлого года и составляет 70% от показателя 2019 года, сообщили власти.

На прошлой неделе авиакомпании увеличили число посадочных мест на рейсах в Китай и из Китая на 9,5%, согласно данным Cirium. Однако многие опасаются, что увеличение пассажиропотока спровоцирует еще одну волну заражений Covid-19.

Эти опасения нашли свое отражение на рынках фьючерсов на нефть. На рынке ближайших фьючерсов на нефть Brent и WTI наблюдается контанго, т.е. цена ближайших контрактов ниже цены более долгосрочных фьючерсов. Обычно это указывает на медвежьи настроения участников рынка.

"Цены на нефть выросли на фоне укрепившейся уверенности инвесторов, связанной с открытием экономики Китая, однако по-прежнему сохраняются опасения относительно рецессии мировой экономики. Эта неопределенность, вероятно, приведет к колебаниям цен на нефть в ближайшей перспективе", — отмечает Серена Хуанг из Vortexa.

Фьючерсы на нефть, нефтепродукты и природный газ резко упали в начале нового года, так как трейдеры пересмотрели краткосрочные ожидания относительно погодных условий и дефицита предложения.

На прошлой неделе число действующих нефтяных и газовых буровых в США сократилось на 7 единиц, что стало самым сильным падением показателя с сентября 2021 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes Co.