МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы уверенно растут в понедельник, инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы рынка труда в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на пшеницу в США показали рекордное снижение за шесть месяцев

По состоянию на 13.03 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,21%, до 33 841 пункт, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,49%, до 11167,75 пункта, а на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 3928,5 пункта.

В пятницу были опубликованы данные рынка труда в США. Так, безработица в стране в декабре неожиданно значительно снизилась — до 3,5% с уровня ноября в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи.

По словам главного инвестиционного директора Black Rock Рика Ридера (Rick Rieder), которые приводит телеканал СNBC, пятничный отчет о заработной плате и новости об увольнениях в разных отраслях предполагают, что рынок труда "выравнивается".

Теперь также ожидается публикация данных о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране замедлилась до 6,5% с 7,1% годовых, зафиксированных по итогам ноября.