МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник подскочили к 8-месячному максимуму, пишет Reuters. Доллар США снижается на ожиданиях более медленного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Кроме того, инвесторы с оптимизмом восприняли сообщения об открытии границ в Китае, являющемся крупнейшим потребителем этого драгоценного металла.

Около 09.51 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,4%, до максимума с 9 мая 2022 года 1873,72 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,4%, до 1877,40 доллара за унцию.

Ослабление доллара, вероятно, является основным драйвером роста цен на золото, отметил Джованни Стауново, аналитик UBS. Кроме того, приток средств в золотые ETF постепенно увеличивается, добавил он.

Индекс доллара снизился на 0,2% против корзины других основных валют, что делает золото более дешевым для иностранных покупателей. Доллар по-прежнему находится под давлением после недавних экономических данных США, усиливших надежды на замедление темпов повышения процентной ставки ФРС.

Рост процентной ставки снижает спрос на золото, не приносящее фиксированного дохода. Такую ситуацию можно было в основном наблюдать в 2022 году.

"Данные указывают на то, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в 2022 году начинает оказывать влияние на экономику, и теперь центральный банк может замедлить темпы повышения ставок", — отметил Кристофер Вонг из OCBC FX.

Теперь фокус внимания трейдеров нацелен на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции центральных банков в Стокгольме во вторник. Позднее на этой неделе будет представлен индекс потребительских цен (CPI) США.

"Золото торгуется вблизи верхней границы диапазона, который обусловлен фундаментальными факторами", — отметил аналитик Julius Baer Карстен Менке, добавив, что покупки золота центральными банками также находятся в центре внимания физического рынка золота.

По состоянию на конец декабря золотые резервы Китая составляли 64,64 млн тройских унций чистого золота.

По словам Стауново, открытие границ Китая в некоторой степени может поддержать спрос на ювелирные изделия, но в целом влияние этой меры на рынок золота будет ограниченным.

Серебро на рынке спот прибавило 0,5%, до 23,94 доллара за унцию, платина подорожала на 0,7%, до 1098 долларов, а палладий подскочил на 1,2%, до 1827,38 доллара.