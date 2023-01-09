МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Операционный директор Morgan Stanley Джон Прузан в конце месяца уйдет в отставку. Это стало известно из внутреннего письма, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Ранее Прузан занимал должность финансового директора в гиганте с Уолл-стрит, а операционным директором был назначен в рамках кадровых перестановок в руководстве в середине 2021 года. Они привели к четырем новым назначениям.

Тогда гендиректор Morgan Stanley Джейми Горман завил, что он "более чем уверен", что один из этих четырех назначенцев в будущем станет гендиректором банка.

Инвесторы уже давно гадают, кто же сменит Гормана на его посту. Горман присоединился к Morgan Stanley в 2006 году, а возглавил его в 2010 году.

Учитывая, что Прузан выбыл из списка потенциальных преемников, в нем остались сопрезиденты Тед Пик и Энди Саперстейн, а также директор по управлению капиталовложениям Дэн Симковитц.

Содержание письма подтвердил представитель банка. Первым об уходе Прузана сообщило агентство Bloomberg News.