МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Котировки золота в понедельник достигли 8-месячного максимума на фоне снижения доллара США, сообщила Reuters. Экономические данные США, вышедшие на прошлой неделе, усилили ожидания замедления темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 15.15 по Гринвичу спот-цены на золото выросли в цене на 0,6%, до 1876,39 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки достигли максимума с 9 мая 2022 года.

Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,7%, до 1882,40 доллара за унцию.

Индекс доллара снизился на 0,7% против корзины других основных валют, к 7-месячному минимуму, сделав золото более дешевым для держателей других валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций держится около 3-недельного минимума.

"Судя по всему, процентные ставки продолжат расти. Однако потенциал их роста ограничен, и рынок учитывает это в ценах", — отметил Боб Хаберкорн, старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures.

"Мы также наблюдаем некоторый приток средств в активы-убежища. С точки зрения технического анализа, у цен на золото есть пространство для роста, поскольку оно проходит все точки сопротивления, которые мы видим", — добавил он.

В пятницу цены на золото прибавили около 2% после выхода декабрьских данных США, которые свидетельствовали о замедлении роста зарплат и снижении активности в сфере услуг.

Финансовый рынок предполагает 75-процентную вероятность повышения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов в феврале, при этом к июню ставка, вероятно, окажется чуть ниже 5%.

Золото считается одним из инструментов хеджирования инфляционных рисков. Однако рост процентной ставки снижает привлекательность драгоценного металла, не приносящего фиксированного дохода.

Теперь фокус внимания трейдеров нацелен на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции центральных банков в Стокгольме во вторник. Позднее на этой неделе будет представлен индекс потребительских цен (CPI) США.

Серебро на рынке спот прибавило 0,4%, до 23,91 доллара за унцию, платина подешевела на 0,3%, до 1087,25 доллара, а палладий упал на 1,6%, до 1775,84 доллара.