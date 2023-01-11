МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром умеренно растет, следует из данных торгов. В четверг инвесторы ожидают статистику по инфляции в США, которая может повлиять на курс доллара и котировки драгоценного металла. Курс доллара слабо меняется к другим валютам

По состоянию на 7.55 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,75 доллара, или на 0,25% — до 1 881,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,49% — до 23,782 доллара за унцию.

В четверг будут опубликованы данные по динамике потребительских цен в США в декабре. Аналитики прогнозируют замедление годовой инфляции до 6,5% с 7,1% месяцем ранее. Таким образом, декабрь может стать шестым месяцем снижения инфляции после пика почти в 9% в июне прошлого года. В то же время инфляция остается заметно выше целевых 2%.

Статистика по потребительским ценам влияет на политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор за прошлый год на фоне высокой инфляции поднимал ставку семь раз, в последний раз в декабре — на 50 базисных пунктов. По данным CME Group, в феврале 79,7% экспертов ждут нового повышения учетной ставки, но уже на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых.

Золото чувствительно к сигналам ФРС и макростатистике из США, поскольку это отражается на курсе доллара, от которого зависит стоимость драгоценного металла. "Ястребиные" сигналы традиционно способствуют удорожанию доллара, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте и сдерживает спрос.