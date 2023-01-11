МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди остается выше 4 долларов за фунт, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы спроса со стороны Китая. Цена на золото умеренно растет перед выходом статистики по инфляции в США

По состоянию на 8.05 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,1%, до 4,085 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В понедельник стоимость поднялась выше 4 долларов впервые с июня прошлого года, с начала недели показатель вырос на 4,5%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,59%, до 8 912 долларов, алюминия — на 1,03%, до 2 463,5 доллара, цинка — снизилась на 1,4%, до 3 160,5 доллара.

Основным драйвером стоимости меди на неделе является ослабление карантина в Китае, который ранее придерживался политики "нулевой" терпимости к коронавирусу, что негативно отражалось на экономических прогнозах по КНР. Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер полностью отменил карантин и анализы для приезжающих из-за границы.

Китай является основным потребителем меди, поэтому ожидания по поводу экономики страны влияют на прогнозы спроса на этот промышленный металл.