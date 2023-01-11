МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Китайский юань в среду торговался почти без изменений против доллара США, тогда как трейдеры обдумывали неоднозначные данные по кредитованию за декабрь, когда в Китае наблюдался рост заболеваемости COVID, пишет Reuters. Большинство аналитиков ожидают сильного роста кредитования в этом году благодаря восстановлению экономики после отмены карантинных мер.

Участники рынка также оценивают масштабы и сроки дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в Китае. По словам экономистов, ожидаемое понижение процентных ставок и нормы обязательных резервов (RRR) коммерческих банков повысит относительную доходность американских активов, но долгосрочный восходящий тренд юаня сохранится.

С начала этого года юань вырос примерно на 1,8% против доллара, до максимума почти за пять месяцев, получив поддержку в связи с тем, что Пекин в декабре резко отказался от политики нулевой терпимости к COVID, которая существенно ухудшала настроения потребителей и компаний, а также сдерживала экономическую активность.

К концу первой половины сессии среды пара доллар/юань стабилизировалась в районе 6,7755. Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,7756.

Вышедшие в понедельник данные показали, что вопреки прогнозу объем кредитования в Китае в декабре вырос по сравнению с ноябрем, но домохозяйства брали займы более осторожно, а рост денежной массы оказался менее существенным, чем ожидалось.

Экономисты Morgan Stanley в очередной раз повысили прогнозы роста ВВП Китая, китайского фондового рынка и юаня. Ранее на фоне отмены карантинных мер так же поступили другие крупные американские финансовые компании. Теперь в банке ожидают, что через 12 месяцев пара доллар/юань будет торговаться по 6,65.

По словам финансового аналитика Китайского народного университета Лю Ин, ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики, включая понижение процентных ставок и RRR, может расширить разницу доходности американских и китайских активов и в краткосрочной перспективе сдерживать рост юаня. Это может усилить волатильность китайской валюты, "но в целом восходящий тренд юаня неизбежен", что обусловлено ожиданиями относительно сильного восстановления экономики Китая в этом году, добавила она.

Такого же мнения придерживается главный экономист брокерской компании Guotai Junan International Чжоу Хао. "В этом году мы ожидаем смягчения политики центрального банка Китая, но более оптимистичнее ожидания по поводу роста экономики указывают на более высокие рыночные процентные ставки в Китае, — сказал он. — Если импульс роста экономики Китая усилится, то у юаня будет потенциал укрепления".