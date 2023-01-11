МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду падают на фоне неожиданного увеличения запасов нефти и топлива в США, сообщает Reuters. Кроме того, неопределенность перспектив экономики спровоцировала сомнения в устойчивости спроса.

Около 05.03 по Гринвичу фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 79 центов, или 1,1%, до 74,33 доллара за баррель. Котировки нефти Brent упали на 75 центов, или 0,9%, до 79,35 доллара за баррель.

В понедельник и вторник цены на нефть росли после резкого падения в первую неделю 2023 года.

Запасы нефти в США на неделе 31 декабря — 6 января подскочили на 14,9 млн баррелей, согласно данным Американского института нефти (API), сообщили источники. В то же время, запасы дистиллятов, включая печное и авиатопливо, подскочили примерно на 1,1 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозируют, что на отчетной неделе запасы нефти снизились на 2,2 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 500 000 баррелей.

Значительное увеличение запасов по данным API поспособствовало снижению нефтяных цен. Риски рецессии ограничивают потенциал роста котировок в краткосрочной перспективе, отметил аналитик CMC Markets. Леон Ли.

Трейдеры ожидают публикации данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, которая состоится позже в среду.

Нефтяной рынок находится под давлением ввиду опасений относительно того, что повышение процентной ставки в США, направленное на замедление инфляции, может спровоцировать рецессию и ограничить спрос на топливо.

На рынке в основном ожидают ослабления спроса, поскольку Китай по-прежнему борется с сильной вспышкой коронавируса, а США и Европа столкнулись с рисками замедления экономики из-за повышения процентных ставок, отметил Клаудио Галимберти из Rystad Energy. Между тем перебоев с поставками практически не наблюдается, добавил эксперт.

На рынках Brent и WTI по-прежнему наблюдается контанго: ближайшие фьючерсы стоят дешевле контрактов с более поздней поставкой. Обычно это является признаком низкого спроса в краткосрочной перспективе.

Ранее на этой неделе цены на нефть росли на ожиданиях повышения спроса на топливо в Китае, являющемся вторым по величине потребителем нефти в мире, после ослабления карантинных ограничений и возобновления международных перевозок.

На этой неделе в центре внимания рынков находятся данные по инфляции в США, публикация которых намечена на четверг. Если инфляция окажется ниже прогнозов, доллар США может снизиться, отмечают аналитики. Ослабление доллара может поддержать спрос на нефть, так как оно делает этот сырьевой товар более дешевым для держателей других валют.