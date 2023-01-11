МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на кукурузу на CBOT во вторник торговались неровно. Как сообщает Reuters, в начале сессии наблюдался отскок с 3-недельных минимумов, связанный с техническими факторами и покупками на просадке, однако впоследствии рост цен замедлился, поскольку вялый экспортный спрос на кукурузу из США перевесил опасения по поводу засухи в Аргентине.

Соя снизилась в цене, в то время как пшеница упала до 15-месячного минимума на фоне обильного мирового предложения и низкого экспортного спроса на поставки из США.

Трейдеры также корректировали позиции перед выходом Оценок мирового спроса и предложения (WASDE), которые Минсельхоз США опубликует в четверг.

Мартовские фьючерсы на кукурузу на CBOT завершили сессию с повышением на 2 1/4 цента, по 6,55 доллара за бушель. Ранее цены опускались к 3-недельному минимуму 6,48 1/4 доллара. Котировки пробили уровни сопротивления, расположенные на скользящих средних за 20 и 30 дней, однако активные покупки прекратились после того, как цены не смогли подняться выше скользящей средней за 50 дней.

Мартовские фьючерсы на сою закрылись снижением на 3 1/2 цента, по 14,85 доллара за бушель. Фьючерсы на пшеницу подешевели на 10 1/2 цента, до 7,31 доллара за бушель. В ходе торгов котировки пшеницы опускались до 7,20 1/2 доллара, минимума для самых активно торгующихся контрактов с октября 2021 года.

"Цены на кукурузу довольно сильно снизились с начала года, и поэтому фьючерсам предстояли некоторые технические покупки и покупки на просадке", — говорит Терри Райлли, аналитик Futures International.

"Кроме того, наблюдается некоторая корректировка позиций перед выходом отчета Минсельхоза США", — добавил он.

Минсельхоз США, как ожидается, понизит прогнозы производства кукурузы и сои в пострадавшей от засухи Аргентине и повысит оценки предложения зерновых и сои в США.

В сельскохозяйственных регионах Аргентины в ближайшие 10 дней ожидается жаркая и сухая погода, из-за чего посевы могут быть подвержены дополнительному стрессу, согласно прогнозу Commodity Weather Group.

Вялый экспортный спрос оказал давление на рынок зерновых, в частности пшеницы, в США на фоне сильной конкуренции и обильных урожаев по всему миру. Так, производство пшеницы в Индии может достичь рекордного максимума, говорят трейдеры.