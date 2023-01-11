МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В среду котировки нефти стабилизируются. При этом участники рынка разрываются между неожиданным увеличением запасов нефти и топлива в США, неопределенными перспективами мировой экономики и постепенным открытием экономики КНР, пишет Reuters.

Котировки колеблются между позитивной и негативной территорией. Около 09.21 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 53 цента, или 0,7%, до 80,63 доллара за баррель. Котировки нефти WTI выросли на 41 цент, или 0,6%, до 75,53 доллара за баррель.

Хотя цены не демонстрируют активный рост, они все же получают небольшую поддержку на ожиданиях увеличения спроса на топливо в Китае, уступающем только США по объемам потребления нефти. Власти КНР постепенно ослабляют антиковидные ограничения; кроме того, Пекин увеличил на 20% квоту на импорт нефти.

"Участники рынка начинают осознавать, что возвращение Китая к нормальной жизни не сможет толкнуть и удержать цены на нефть выше 100 долларов за баррель", — отметил Стивен Бреннок, аналитик PVM.

"(Нефтяному рынку) требуется ускорение роста мировой экономики. А пока ее перспективы омрачены высокой инфляцией и ужесточением денежно-кредитной политики (ведущих центральных банков)", добавил он.