МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Доллар и евро в среду удерживают завоеванные позиции, в то время как трейдеры оценивают последние заявления ЕЦБ и ждут данных по потребительским ценам в США, которые выйдут в четверг, сообщает Reuters.

Трейдеры полагают, что данные по инфляции США подкрепят ожидания в отношении повышения процентных ставок ФРС, а представитель ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало заявил в среду, что в предстоящие месяцы процентные ставки должны расти "прагматичными темпами".

Эксперты ЕЦБ опубликовали статью, согласно которой в еврозоне на протяжении ближайших нескольких кварталов будут наблюдаться очень высокие темпы роста зарплат. Однако член Управляющего совета Европейского центрального банка Марио Сентено во вторник заявил, что, по его мнению, инфляция снова снизится в марте и цикл повышения процентных ставок приближается к завершению.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась около самого высокого уровня за семь месяцев, на отметке 1,0732. Индекс доллара вырос на 0,2%, до 103,45.

"Пара евро/доллар по-прежнему пользуется некоторым спросом в связи с тем, что инвесторы ожидают разворота в политике Федеральной резервной системы США во второй половине этого года, учитывают открытие экономики Китая и тот факт, что ЕЦБ демонстрирует склонность к ужесточению политики, пусть и с опозданием", — говорит Крис Тернер, аналитик ING.

На рынке по-прежнему ожидают, что ключевая процентная ставка ЕЦБ достигнет своего пика примерно на уровне 3,5%, а в начале 2024 года Европу ждет разворот денежно-кредитной политики, отмечает Ульрих Лейхтман, стратег-аналитик Commerzbank.

"Хотя внимание, очевидно, почти полностью сосредоточено на долларе, не следует терять из вида то, что заявит ЕЦБ", — добавляет он.

Доллар потерял против евро почти 12% с момента достижения 20-летнего пика в сентябре, так как инвесторы начали ожидать ослабления инфляции, а вместе с ней и падения американской валюты, поскольку потребность в дальнейшем повышении процентных ставок ФРС будет уменьшаться.

Тем не менее в течение последнего месяца единая европейская валюта испытывала трудности с ростом. Трейдеры проявляли осторожность при продаже доллара, в то время как ФРС продолжает обещать повышение ставок, а перспективы мировой экономики кажутся мрачными.

В ходе своего выступления в Стокгольме председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл воздержался от каких-либо сигналов относительно перспектив денежно-кредитной политики. В то же время другие представители ФРС указывают на то, что дальнейшие шаги центрального банка будут зависеть от поступающих данных, поэтому инвесторы будут особо пристально следить за индексом потребительских цен (CPI) США.

Сейчас инвесторы считают наиболее вероятным повышение ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов в следующем месяце.

Открытие экономики Китая поспособствовало улучшению настроений инвесторов и укреплению азиатских валют против доллара.

Оффшорный юань в среду торговался чуть ниже пятимесячного максимума 6,7727 юаня за доллар.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась почти без изменений, по 0,68900, после выхода данных, показавших ускорение годовых темпов инфляции в Австралии в ноябре до 7,3%, что оставляет пространство для дальнейшего повышения процентных ставок.