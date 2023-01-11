МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду растут в ожидании данных о замедлении инфляции в стране и других позитивных новостей, следует из данных торгов и комментариев аналитика.

По состоянию на 17.41 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,36%, до 33823,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,6%, до 10807,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,52%, до 3939,7 пункта.

Согласно прогнозам, годовая инфляция в США замедлилась до 6,5% с 7,1%, которые были по итогам ноября. Аналитики отмечают, что ожидаемое замедление инфляции в совокупности с улучшением ситуации в цепочках поставок и ослаблением ковидных ограничений в Китае создает основу для оптимизма на рынках. Публикация индекса потребительских цен ожидается в четверг.

"Кажется, инвесторы закладывают то, что инфляция продолжает замедляться. Данные о сокращении числа сбоев в поставках и "открытие" Китая подразумевают, что рынки вновь обретают оптимизм", — цитирует портал Market Watch аналитика брокера Hargreaves Lansdown Софи Люнд-Ейтс (Sophie Lund-Yates).

Люнд-Ейтс тем не менее предупредила, что у "хорошего настроения" рынков есть предел, и они по-прежнему остаются очень чувствительными.