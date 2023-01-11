МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду растут на фоне надежд на улучшение перспектив мировой экономики и беспокойства по поводу влияния санкций на объемы добычи в РФ, сообщает Reuters.

Около 14.36 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 1,48 доллара, или 1,9%, по 81,58 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 1,35 доллара, или 1,8%, до 76,47 доллара за баррель.

Котировки нефти выросли по итогам двух предыдущих сессий, совершив отскок после активных распродаж, наблюдавшихся в первую неделю 2023 года.

Оптимизм рынка отчасти связан с открытием экономики Китая, крупнейшего в мире потребителя нефти, после снятия жестких антиковидных мер.

"Экономика Китая может перейти к стремительному восстановлению, особенно если власти примут денежно-кредитные и налогово-бюджетные стимулирующие меры. Центральные банки могут обнаружить, что у них есть пространство для снижения процентных ставок, если инфляция значительно замедлится, а экономики войдут в рецессию", — отметил Крейг Эрлам, аналитик OANDA.

"Кроме того, санкции могут сказаться на объемах добычи нефти в России", — добавил он.

Между тем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об увеличении запасов нефти в США на неделе 31 декабря — 6 января на 14,9 млн баррелей, в то время как аналитики, опрошенные Reuters, ожидали их снижения. Отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США будет опубликован в 15.30 по Гринвичу.