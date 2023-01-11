МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером в целом стабильна в преддверии данных по инфляции в США, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.51 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически растет на 0,95 доллара, или на 0,05% — до 1 877,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,63% — до 23,515 доллара за унцию.

Рынки пребывают в ожидании данных по инфляции в США, публикация которых запланирована на вечер четверга. Аналитики прогнозируют замедление годовой инфляции в декабре до 6,5% с 7,1% месяцем ранее. Так, декабрь может стать шестым месяцем снижения инфляции после пика почти в 9% в июне прошлого года. При этом инфляционные показатели находятся далеко от целевых 2%, установленных Федеральной резервной системой США.

Инфляция учитывается Федрезервом при принятии решения о монетарной политике. По данным CME Group, в феврале 78,2% экспертов ждут нового повышения учетной ставки, но уже на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. А повышение ставки, в свою очередь, позитивно для американской валюты, что негативно для золота, поскольку в этом случае драгметалл становится менее доступным для покупки в другой валюте.