МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы завершили торги среды ростом, рынки ожидают замедления инфляции в США, следует из данных торгов и комментария аналитика.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,4% — до 7724,98 пункта, французский CAC 40 — на 0,8%, до 6924,19 пункта, немецкий DAX — на 1,17%, до 14947,91 пункта.

Инвесторы ожидают публикации статистики по индексу потребительских цен в США, выход которой запланирован на вечер четверга. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране замедлилась в декабре до 6,5% с 7,1% месяцем ранее. Также рынки реагируют на прогноз Всемирного банка, в соответствии с которым ожидается снижение роста ВВП США в 2022 году до 0,5% с ранее прогнозируемых 2,4%.

"Пока выигрывает тенденция к росту, основанная на преобладающем мнении, что ослабление экономической активности и затухающая инфляция помогут Федрезерву США осознать, что ей нет необходимости повышать ставку дальше", — сказал агентству Франс Пресс портфельный менеджер Winslow Capital Management Патрик Бертон (Patrick Burton).