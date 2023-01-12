Медь коррекционно дешевеет после пятидневного ралли
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром снижается после многодневного ралли, оставаясь при этом выше 4 долларов за фунт, свидетельствуют данные торгов.
Оптимистичные ожидания по спросу из Китая продолжают поддерживать котировки промышленного металла.
По состоянию на 7.38 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,52% — до 4,155 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). До этого медь дорожала пять торговых сессий подряд. В общей сложности цена за это время поднялась более чем на 10%, в том числе в среду — на 2,2%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,38% — до 9 124,5 доллара, алюминия — на 1,89%, до 2 510 долларов, цинка — на 1,47%, до 3 207 долларов.
Ралли меди и преодоление отметки в 4 доллара за фунт происходит на фоне оптимизма рынков по экономике Китая. Пекин с 8 января в рамках смягчения антиковидных мер полностью отменил карантин и анализы для приезжающих из-за границы.
Китай является крупнейшим в мире потребителем меди. Ожидания по экономике страны традиционно отражаются на прогнозах спроса.
https://1prime.ru/Financial_market/20230112/839450805.html