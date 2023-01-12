МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром снижается после многодневного ралли, оставаясь при этом выше 4 долларов за фунт, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает в ожидании замедления инфляции в США

Оптимистичные ожидания по спросу из Китая продолжают поддерживать котировки промышленного металла.

По состоянию на 7.38 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,52% — до 4,155 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). До этого медь дорожала пять торговых сессий подряд. В общей сложности цена за это время поднялась более чем на 10%, в том числе в среду — на 2,2%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,38% — до 9 124,5 доллара, алюминия — на 1,89%, до 2 510 долларов, цинка — на 1,47%, до 3 207 долларов.

Ралли меди и преодоление отметки в 4 доллара за фунт происходит на фоне оптимизма рынков по экономике Китая. Пекин с 8 января в рамках смягчения антиковидных мер полностью отменил карантин и анализы для приезжающих из-за границы.

Китай является крупнейшим в мире потребителем меди. Ожидания по экономике страны традиционно отражаются на прогнозах спроса.