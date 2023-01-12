МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг стабилизировались, сообщает Reuters. С одной стороны, котировки получают поддержку на фоне оптимизма относительно перспектив спроса в Китае. С другой стороны, инвесторы соблюдают осторожность и пытаются понять, поспособствуют ли данные по инфляции в США замедлению темпов повышения процентной ставки.

Китай, являющийся крупнейшим импортером нефти в мире, открывает экономику после отмены строгих карантинных ограничений, что способствует оптимизму относительно повышения спроса на топливо в 2023 году.

Около 09.12 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 37 центов, или 0,5%, до 83,04 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 5 центов, до 77,46 доллара. В среду котировки обоих сортов нефти подскочили на 3% на фоне оптимизма относительно состояния мировой экономики.

"Возможная 'мягкая посадка' в США и, вероятно, в других странах наряду со стремительным восстановлением экономики Китая после текущей волны коронавируса могут привести к тому, что этот год окажется намного более позитивным, чем ожидалось, а также поспособствовать повышению спроса на нефть", — отметил Крейг Эрлам из OANDA.

Данные по инфляции в США, ожидающиеся в 13.30 по Гринвичу, окажут заметное влияние на нефтяной и другие рынки, поскольку позволят точнее прогнозировать темпы повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Экономисты полагают, что базовый индекс потребительских цен (CPI) США в декабре вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 6% в ноябре. При этом ожидается, что индекс CPI не изменился относительно прошлого месяца.

"Очевидно, что рынок настроен оптимистично, однако не стоит забывать: настроения могут ухудшиться так же быстро, как они до этого улучшились, если данные будут свидетельствовать о сохранении инфляционного давления", — считает Тамаш Варга из PVM.

Между тем рынок готовится к вступлению в силу эмбарго ЕС на поставки нефтепродуктов из РФ. Запрет начнет действовать с 5 февраля.

В Управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США полагают, что запрет на поставки нефтепродуктов может сказаться на мировом рынке сильнее, чем эмбарго на морской импорт российской нефти, вступившее в силу в декабре 2022 года.