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2023-01-12T18:59:16+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230112/839459402.html
Российский рынок акций символически снизился на 0,05 процента
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Российский рынок акций в основную сессию четверга символически снизился на 0,05%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 0,05%, до... ПРАЙМ, 12.01.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга символически снизился на 0,05%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 0,05%, до 2185,93 пункта, долларовый РТС вырос на 1,33%, до 1015,94 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 98 копеек, до 67,75 рубля.