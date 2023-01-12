МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга символически снизился на 0,05%, следует из данных Московской биржи. Цены на золото впервые с мая превысили 1900 долларов за тройскую унцию

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 0,05%, до 2185,93 пункта, долларовый РТС вырос на 1,33%, до 1015,94 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 98 копеек, до 67,75 рубля.