МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Банк России с 13 января возобновляет операции по покупке (продаже) иностранной валюты, а именно юаней, на внутреннем рынке в рамках нового бюджетного правила, на продажу валюты Минфин РФ направит 54,5 миллиарда рублей примерно за месяц. Эксперт дал прогноз по действиям Минфина в рамках бюджетного правила

Банк России в среду сообщил, что возобновит c 13 января операции по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках нового бюджетного правила: будет проводить их в паре китайский юань — рубль. Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).

Тогда же Минфин заявил, что с 13 января по 6 февраля направит на продажу валюту на 54,5 миллиарда рублей, а ежедневный объем продажи составит 3,2 миллиарда рублей.

Правительство РФ в прошлом году приостановило бюджетное правило, по которому Минфин на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 году планка отсечения находилась на уровне 44,2 доллара за баррель) покупал иностранную валюту и золото для зачисления в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Соответствующие суммы министерство рассчитывало и публиковало ежемесячно на основании прогнозируемых и фактических нефтегазовых доходов бюджета. А операции на рынке в интересах Минфина ЦБ проводил ежедневно.

В конце 2022 года Минфин сообщил о новой утвержденной нормативной структуре активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах США. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота — 40%.

В 2023 году заработало новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы будут направляться в ФНБ.