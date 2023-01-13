2023-01-13T07:19:00+03:00
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2023-01-13T07:19:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230113/839460726.html
Курс рубля мало меняется к доллару и юаню
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ стабильна к доллару и юаню и её курс слабо снижается к евро: американская валюта торгуется около 67,8 рубля, юань — по 10,01 рубля, следует из... ПРАЙМ, 13.01.2023
валюта, рынки, новости, доллар, евро, юань, рубль, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ стабильна к доллару и юаню и её курс слабо снижается к евро: американская валюта торгуется около 67,8 рубля, юань — по 10,01 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 2 копейки, до 67,78 рубля, юаня — снижается на 1 копейку, до 10,01 рубля,
евро — растет на 19 копеек, до 73,33 рубля.