МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ стабильна к доллару и юаню и её курс слабо снижается к евро: американская валюта торгуется около 67,8 рубля, юань — по 10,01 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик назвал отметку, до которой укрепится рубль на этот раз

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 2 копейки, до 67,78 рубля, юаня — снижается на 1 копейку, до 10,01 рубля, евро — растет на 19 копеек, до 73,33 рубля.