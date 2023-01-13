МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в пятницу утром в целом стабильна после подтверждения накануне ожиданий замедления инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном растут после статданных из Китая

По состоянию на 7.32 мск курс евро к доллару снижается до 1,0845 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0846 доллара, курс доллара к иене опускается до 129,09 иены со 129,22 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,08%, до 102,33 пункта.

Инфляция в США по итогам прошедшего года ожидаемо замедлилась до 6,5% с 7,1% месяцем ранее. А за декабрь потребительские цены снизились на 0,1% после роста на 0,1% месяцем ранее.

После выхода этой статистики доллар заметно ослабел: к иене на 2,45%, а к евро — на 0,85%.

Снижение курса доллара произошло на повышении ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США в феврале замедлит темпы повышения учётной ставки, которое осуществляется для борьбы с инфляцией, до 0,25 процентного пункта после увеличения на 0,5 п.п. в декабре. По данным CME Group, такое замедление уже закладывают почти 94% экспертов, до выхода статистики показатель составлял 77%. Теперь же этот фактор уже отыгран.