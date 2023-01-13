МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром символически растёт, находясь под круглым уровнем в 1 900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Доллар стабилен после выхода данных об инфляции в США

По состоянию на 7.40 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 0,65 доллара, или на 0,03%, до 1 899,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,47%, до 23,892 доллара за унцию.

Инфляция в США по итогам прошедшего года ожидаемо замедлилась до 6,5% с 7,1% месяцем ранее. А за декабрь потребительские цены снизились на 0,1% после роста на 0,1% месяцем ранее. Об этом министерства труда страны сообщило накануне.

Тогда же золото, впервые с 5 мая, на время преодолело отметку в 1 900 долларов за тройскую унцию.

Поскольку рост цен в США постепенно замедляется, это указывает на вероятность некоторого ослабления темпов ужесточения монетарной политики: в феврале, по данным CME Group, Федеральная резервная система (ФРС) может повысить учётную ставку уже на 0,25 процентного пункта после увеличения на 0,5 п.п. в декабре. А это в свою очередь вызвало вчера ослабление доллара.

Слабый доллар позитивен для сырьевых и финансовых активов, к которым относится золото. Но теперь фактор инфляции и ФРС отыгран, американская валюта достигла стабильности, и это не даёт цене на драгметалл закрепиться на отметке в 1 900 долларов за унцию.