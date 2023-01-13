МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу стабильна, свидетельствуют данные торгов. Поддерживаемая позитивными ожиданиями по спросу из Китая и ослаблением доллара в четверг на статистике по инфляции в США, медь завершает неделю ростом почти на 7%. Доллар стабилен после выхода данных об инфляции в США

По состоянию на 8.05 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,03%, до 4,1738 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В четверг медь подорожала на 0,7%, а с начала недели — на 6,7%, что может стать сильнейшим недельным ростом с конца октября — начала ноября, когда медь подорожала на 7,5%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,68% — до 9 187 долларов, алюминия — на 1,53%, до 2 548,5 доллара, цинка — на 0,89%, до 3 235,5 доллара.

С начала недели стоимость меди поддерживалась ожиданиями по поводу спроса из Китая, где власти приняли решение ослабить карантин. Пекин с 8 января в рамках смягчения антиковидных мер полностью отменил карантин и анализы для приезжающих из-за границы. Китай является крупнейшим потребителем меди, поэтому прогнозы по экономике страны отражаются на ожиданиях по спросу.

Кроме того, днем ранее статистика из США привела к ослаблению доллара. Годовая инфляция в стране за декабрь ожидаемо замедлилась до 6,5% с 7,1% в ноябре. В результате доллар подешевел к евро почти на 1%, а к иене — на 2,5%, что позитивно сказалось на стоимости сырьевых товаров, которые в этом случае дорожают, становясь доступнее при покупке в другой валюте.