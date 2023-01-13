2023-01-13T08:35:52+03:00
2023-01-13T08:35:52+03:00
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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230113/839461295.html
Нефть коррекционно подешевела после роста в течение всей уходящей недели
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. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после роста в течение всей уходящей недели по марке Brent, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.02 мск цена... ПРАЙМ, 13.01.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, фьючерсы на нефть, brent, wti
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после роста в течение всей уходящей недели по марке Brent, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.02 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,43%, до 83,67 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,28%, до 78,17 доллара.
На нефтяном рынке в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение цен после того, как марка Brent дорожала в течение предыдущих четырех торговых сессий, а WTI — две торговые сессии подряд.
В основном оптимизму нефтяные трейдеров на этой неделе способствовало ожидание роста спроса со стороны Китая, поскольку власти страны сократили антиковидные ограничения.