МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после роста в течение всей уходящей недели по марке Brent, свидетельствуют данные торгов. Эксперт не исключил скачок цен на нефть до 100 долларов за баррель

По состоянию на 8.02 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,43%, до 83,67 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,28%, до 78,17 доллара.

На нефтяном рынке в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение цен после того, как марка Brent дорожала в течение предыдущих четырех торговых сессий, а WTI — две торговые сессии подряд.

В основном оптимизму нефтяные трейдеров на этой неделе способствовало ожидание роста спроса со стороны Китая, поскольку власти страны сократили антиковидные ограничения.