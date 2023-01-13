МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вырос по итогам прошедшего года на 7,8%, до 29,127 миллиона тонн, сообщила биржа. Китай призвал США прекратить запрет продажи резервной нефти

"Продолжается рост в ключевой секции "Нефтепродукты", где объем торгов составил 29,127 миллиона тонн, что на 7,8% больше, чем в 2021 году. При этом оборот в секции достиг 1,404 триллиона рублей (+3,1% к прошлому году)", — говорится в сообщении с результатами СПбМТСБ в 2022 году.

Наиболее заметный рост отмечен в дизтопливе, реализация которого увеличилась на 18,9%, до 13,673 миллиона тонн. Продажа топочного мазута выросла на 19,9%, до 1,709 миллиона тонн. Объем торгов нефтехимией прибавил 25,6%, увеличился до 324 тысяч тонн. Продажи бензина Аи-92 выросли на 1%, до 6,25 миллиона тонн, марки Аи-95 — на 1,5%, до 3,542 миллиона, сжиженных углеводородных газов (СУГов) — на 14,4%, до 1,988 миллиона тонн. При этом продажи авиакеросина упали на 30,4%, до 1,377 миллиона тонн.

Природного газа на бирже было реализовано 5,7 миллиарда кубометров, что на 14,8% ниже, чем годом ранее. Из них 3,188 миллиарда кубометров были с поставкой "на месяц вперед", 2,512 миллиарда — с поставкой "на сутки вперед" и "на нерабочий день n". Оборот торгов ими составил 21,937 миллиарда рублей. А нефти продано в 2,6 раза больше, чем в 2021 году — 519,4 тысячи тонн на сумму 16,974 миллиарда рублей.

Зарегистрированные внебиржевые сделки с нефтепродуктами выросли на 11,1%, до 343 миллиона тонн. В том числе с автомобильным бензином объем договоров составил 108,4 миллиона тонн (+9,7%), дизельным топливом — 136,1 миллиона (+15,9%), авиакеросином — 18,5 миллиона тонн (-8,3%). С нефтью было зарегистрировано внебиржевых договоров на 501,1 миллиона тонн (+6,3%). Для угля это показатель вырос на 15,6%, до 775,6 миллиона тонн, природного газа — на 89,2%, до 5,3 триллиона кубометров.

Также в сообщении отмечается, что в условиях новых требований к бюджетным учреждениям, заготавливающим древесину, реализовывать ее на биржевых торгах, за год объем продаж в этом сегменте вырос на 33,4%, до 4,012 миллионов кубометров древесины, а количество участников торгов и их клиентов увеличилось более чем в три раза. В то же время из-за регулирования рынка минеральных удобрений объем торгов ими упал на 92,3%, до 77,623 тысяч тонн, заключает биржа.